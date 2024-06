Subida do Alverca sem impacto na comunidade

O MIRANTE calcorreou as ruas de Alverca do Ribatejo para ouvir comerciantes e moradores sobre a sua ligação ao clube da cidade, o Futebol Clube de Alverca (FCA). Numa altura em que a equipa de futebol sénior do clube subiu à Liga 2, após 19 anos sem marcar presença nos campeonatos profissionais, o dia a dia não mudou e para a maioria vai continuar tudo na mesma. Apanhámos ainda sócios que apoiam o clube mas que não concordam com a gestão da SAD (sociedade anónima desportiva) para o futebol. É o caso de Carlos Delgado, sócio há mais de 25 anos. Nos últimos dois anos não vai ao estádio ver jogos e lamenta que Alverca seja um dormitório em que as pessoas não têm garra pelo clube local, como noutras zonas do país.