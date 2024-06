Árvore de grandes dimensões ameaça casa de idosa em Pontével

Isabel Brito tem uma árvore de grande porte, um choupo, a ameaçar a sua casa em madeira situada em Vale da Zebra, freguesia de Pontével. A árvore está plantada no quintal do vizinho e a idosa receia que alguma fagulha da chaminé do vizinho alcance a árvore e provoque um incêndio. A protecção civil municipal do Cartaxo esteve no local em Outubro do ano passado e afirma que teria de ser ela a contratar uma empresa para desbastar as ramagens que invadem a sua propriedade e imputar os custos ao vizinho. O assunto esteve em tribunal tendo ficado decidido que tinha de ser Isabel Brito a podar a árvore, embora viva com uma reforma de 400 euros. Em declarações a O MIRANTE, o vizinho garante que irá contratar uma empresa e pôr fim ao problema.

A idosa de 78 anos, natural de Moçambique, vive no concelho do Cartaxo há 25 anos e explica que as discussões por causa da árvore arrastam-se desde 2005. Em 2018 chamou uma empresa para cortar os ramos pois estavam em cima da sua habitação e o trabalho acabou por ser feito através de uma grua para não danificar as telhas, tendo-lhe ficado por cerca de mil euros. “Estava a ver que ficava sem casa”, desabafa, acrescentando que também o “algodão” da árvore lhe inunda a casa. O caso será também do conhecimento da GNR.