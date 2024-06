Centro de Reabilitação e Integração Ouriense celebrou 45 anos ao serviço da comunidade

O Centro de Reabilitação e Integração Ouriense (CRIO) celebrou, a 1 de Junho, 45 anos de existência e de serviço à comunidade de Ourém, promovendo a inclusão social e a capacitação de pessoas com deficiência. As comemorações contaram com a presença de várias entidades que se juntaram a utentes, funcionários, beneméritos, amigos e convidados num almoço de confraternização. Antes da refeição, a direcção do CRIO prestou homenagem a sete funcionários que, ao longo de duas décadas, têm dedicado o seu trabalho e empenho à instituição, homenageando também a médica Maria Teresa Gonçalves, que durante 16 anos “ofereceu uma colaboração generosa e dedicada na prestação de cuidados de saúde médicos”.

O presidente da direcção do CRIO, Mário Albuquerque, destacou a missão da instituição como um espaço de solidariedade e afecto, onde trabalham 65 funcionários, vários deles em áreas especializadas. Mário Albuquerque descreveu o CRIO como “escola e uma casa que oferece cuidados a cerca de 100 utentes, dos quais 38 internados em lar residencial, oferecendo apoio contínuo para superar as suas limitações”, disse, recordando que a instituição foi fundada por um grupo de visionários comprometidos com a causa social.

O presidente do município, Luís Miguel Albuquerque, que é filho do presidente do CRIO, sublinhou a importância da instituição na melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência. “Sempre que venho ao CRIO, quando cumprimento e sou cumprimentado pelos seus utentes, percebo a profunda importância destes momentos de convívio para as pessoas com deficiência, pois é através da socialização e do contacto com outros que também enriquecemos as suas vidas e promovemos a sua integração na comunidade”, valorizou. Luís Miguel Albuquerque relembrou ainda os apoios municipais às instituições de foro social. “Temos neste momento, em curso no concelho de Ourém, mais de 20 milhões de euros de investimento (…) muito recentemente tivemos oportunidade de celebrar um protocolo com o CRIO, para apoio à aquisição de uma nova viatura, no valor de 75 mil euros, pois é essa também a nossa obrigação, estar ao vosso lado para ajudar a suprir as muitas dificuldades desta área (…)”, vincou.