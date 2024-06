Novo centro de saúde de Marinhais deve estar pronto até Junho de 2026

A Câmara de Salvaterra de Magos assinou o contrato de financiamento da obra de construção do novo Centro de Saúde de Marinhais no valor de 1,2 milhões de euros, ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Em reunião de câmara, o presidente Hélder Esménio explicou que o processo começou há cerca de seis anos com a então ministra da saúde, Marta Temido, sensibilizando-a para a necessidade de um novo centro de saúde.

O actual funciona num prédio de áreas reduzidas em Marinhais e o novo ficará localizado na Rua dos Grilos, onde se situa a Casa do Povo, num terreno doado ao município para o efeito. O passo seguinte é o lançamento do concurso público e a obra tem de estar concluída até Junho de 2026, sendo que Hélder Esménio ambiciona que o projecto fique concluído este Verão e a obra comece este ano ou no início do próximo. A cerimónia de assinatura do contrato realizou-se no Infarmed, em Lisboa, na terça-feira, 4 de Junho, e contou com a presença da ministra da saúde, Ana Paula Martins e do ministro-adjunto e da coesão territorial, Manuel Castro Almeida.