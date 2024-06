Os políticos portugueses são uns imbecis Gilda Santos mostrando ao jornalista de O MIRANTE, pela terceira vez nas últimas duas décadas, a Biblioteca do RGPL partilhe no Facebook Dia 15 de Junho começam no Rio de Janeiro as comemorações dos 500 anos do nascimento de Camões. O local é o Real Gabinete Português de Leitura, a terceira biblioteca mais bonita do Planeta, fundada e construída por emigrantes portugueses em 1837. É lá que está um dos maiores e mais valiosos acervos da literatura portuguesa. Gilda Santos lamenta que o apoio do governo português seja quase nulo, num país que reúne em congresso com regularidade 500 professores de literatura só para discutirem a cultura portuguesa.

O MIRANTE voltou recentemente ao Real Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro, onde Gilda Santos é uma peça chave da actual direcção da instituição, num trabalho que já desenvolve, em várias frentes, há mais de três dezenas de anos. Oportunidade para revermos as salas principais do RGPL, onde se apresentam as memórias e os livros dos principais escritores e políticos dos últimos séculos, mas também para percebermos como o acervo cresceu nos últimos anos, e como a instituição está preparada para continuar a merecer o estatuto que lhe permite receber as obras do “depósito legal”. Mas o facto do RGPL ser uma instituição única no mundo a guardar a memória da cultura portuguesa e dos seus maiores autores de sempre, nem isso lhe vale para ter, como merecia e merece, o apoio do Governo Português. Gilda Santos não é de modas e em resposta a um comentário sobre a presença no Rio de Janeiro, na altura da nossa visita, de Magui Corceiro, actriz e modelo, Gilda brinca com as palavras e diz que “os únicos portugueses que não descobrem o Brasil são os que estão ligados à cultura. Não descobriram até agora que investir na cultura portuguesa no Brasil é o grande achado, é quase como voltar aos tempos antigos. A História de Portugal, a cultura de Portugal, só se perpetuará no dia em que os portugueses ligados à cultura resolverem investir no Brasil. Há um bando de gente de universidades de norte a sul do Brasil que estuda a cultura portuguesa, e os diabos dos políticos portugueses não ajudam, não apoiam, são uns imbecis”. Certamente que um dia destes alguém vai ajudar a mudar a actual situação, acrescentamos em jeito de pergunta; Gilda Santos não se cala: “No final de Julho do ano passado realizou-se um congresso no interior de São Paulo, numa cidade pequena chamada São Carlos. Quem é que conhece São Carlos? Ninguém. Mas foi um professor de lá que decidiu levar um congresso da associação brasileira de professores de literatura portuguesa para a pequena cidade. 500 pessoas. Quando é que em Portugal se consegue realizar um congresso com 500 professores de literatura? No Brasil é normal. Em S. Paulo já realizámos com mais de 600 professores, uma semana inteira de congresso a discutir a literatura em portuguesa. Há notícias que isso também se faz em Oxford, nos EUA, mas são cerca de uma centena. A verdade é que Portugal não percebe que a continuidade da língua, da cultura, e da História de Portugal está no Brasil. Mas eles não investem. O Instituto Camões fica criando cátedra na Estónia, na Letónia, no Báltico, onde existem meia dúzia de gatos pingados a falar português. O que é isso para a cultura portuguesa? São uns imbecis, fico com vontade de torcer o pescoço às pessoas da cultura em Portugal, porque são realmente imbecis, não encontro outra palavra mais simpática para classificar a política cultural dos políticos portugueses dos últimos anos”.

Gilda Santos com Vanie Cavichioli que foi secretária pessoal da professora Cleonice Berardinelli, no RGPL, a ordenar o espólio da professora que faleceu recentemente

Gilda Santos, uma brasileira com sangue quente português Gilda da Conceição Santos é vice-presidente do Centro de Estudos do Real Gabinete Português de Leitura, onde criou, em 2001, o Pólo de Pesquisas Luso-Brasileiras. Anteriormente foi professora de Literatura Portuguesa na Faculdade de Letras/UFRJ.

Ao longo da sua carreira profissional participou em mais de uma centena de palestras, conferências e comunicações em encontros científicos (no Rio de Janeiro, vários estados brasileiros, Portugal, Espanha, França, Itália, Inglaterra, Hungria…) focados sobretudo em poesia do século XX, (especialmente Jorge de Sena) e temas luso-brasileiros.

A nível académico, Gilda é doutorada em Literatura Portuguesa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e concluiu o mestrado na mesma Universidade em 1980. É ainda membro do Conselho da Diáspora Portuguesa desde Outubro de 2023. Gilda Santos dedicou uma parte da sua vida ao estudo da literatura portuguesa, mergulhando nas obras de escritores como Fernando Pessoa, José Saramago, Sophia de Mello Breyner Andresen. Eduardo Lourenço e Jorge de Sena, entre outros.

Além da literatura, Gilda é uma estudiosa da História de Portugal e suas tradições. Explorou os eventos marcantes que moldaram o país ao longo dos séculos, desde os tempos dos descobrimentos até os desafios e conquistas da contemporaneidade. A sua pesquisa incluiu o estudo das artes, arquitectura, música e folclore portugueses, enriquecendo sua compreensão e apreciação da cultura lusitana. A professora Gilda Santos é igualmente uma defensora da língua portuguesa, trabalhando para promover seu ensino e valorização. Gilda Santos representa um exemplo de como a paixão pela cultura portuguesa pode transcender fronteiras geográficas, enriquecendo a vida pessoal e profissional ao mesmo tempo que promove o entendimento e a cooperação entre o Brasil e Portugal. Gilda Santos tem uma grande ligação afectiva e familiar a Portugal, que visita com muita regularidade, o que faz dela uma das maiores embaixadoras da cultura portuguesa no Brasil, tendo já sido condecorada pelo presidente da República portuguesa.

Fachada do edifício do Real Gabinete Português de Leitura