Violência, refeições e falta de aulas ao ar livre são principais queixas dos alunos do Cartaxo Estudo de caso envolveu uma amostra de 1.500 inquiridos e foi apresentado durante a Gala Praça da Felicidade partilhe no Facebook Bullying, comida dos refeitórios e falta de aulas ao ar livre são factores que não contribuem para a felicidade dos alunos dos agrupamentos de escolas do concelho do Cartaxo. Escolas, município, Universidade Autónoma de Lisboa e Unesco estabeleceram uma parceria para avaliar o grau de felicidade nas escolas do Cartaxo, um projecto pioneiro na Europa.

Os agrupamentos de escolas do concelho do Cartaxo - Marcelino Mesquita e D. Sancho I de Pontével - estiveram envolvidos no primeiro estudo de caso da Europa integrado na iniciativa Escolas Felizes da Unesco, em parceria com o Centro de Transferência de Conhecimento da Universidade Autónoma de Lisboa (UAL), Câmara do Cartaxo e Unesco. O número de inquiridos ultrapassou os 1.500, entre alunos (567), encarregados de educação (776), docentes e não docentes (204) de 12 escolas, tendo sido aplicados modelos com cerca de 75 variáveis. Na designada Gala Praça da Felicidade, assegurada inteiramente por alunos, foram apresentados os principais resultados que revelam que as escolas do Cartaxo são, em média, felizes em 3,8 numa escala de um (muito infeliz) a cinco (muito feliz).

A avaliação de felicidade dos alunos registou uma média de 3,5 e o que os deixa mais felizes é terem amigos na escola (4,3), espaços desportivos (4,1), espaços ao ar livre (4,0), actividades extracurriculares (4,0) e o desporto ser valorizado (4,0). O que os deixa mais infelizes são os materiais de estudo, computadores (3,1), número de visitas de estudo (3,0), bullying/violência entre colegas (3,0), a comida (2,5) e escassez de aulas ao ar livre, sem ser Educação Física (2,1).

Dos quatro grupos inquiridos, os docentes parecem ser os mais satisfetios, com um grau de felicidade de 4,1. O que melhor avaliam é a procura por atingir os próprios objectivos para que a organização atinja os seus (4,4), ambiente de trabalho (4,3), apoio da direcção (4,3), autonomia e responsabilidade (4,3) e confiança que a organização deposita no trabalho (4,2). O que pior avaliam são os processos de trabalho da organização (3,7), os colaboradores conhecerem e partilharem a visão da organização (3,4), meios e ferramentas de trabalho (3,2), rotatividade de funções (3,2), o salário e outros benefícios (2,7).

Seguem-se os não docentes com um grau de felicidade de 3,8. O que melhor avaliam é, também, a procura por atingir os objectivos (4,5), autonomia e responsabilidade (4,5), equilíbrio entre trabalho e vida pessoal (4,4), confiança da organização no trabalho (4,2) e o envolvimento com os valores da organização (4,2). Com pior avaliação está a possibilidade de novos desafios (3,7), reconhecimento pelo mérito (3,6), conhecimento e partilha da visão da organização por parte dos colaboradores (3,6), amizades no trabalho (3,5) e, mais uma vez, o salário (2,9).

O grau de felicidade dos encarregados de educação é de 3,7. O que os deixa mais felizes é os filhos terem amigos (4,3), bons professores (4,1), o tratamento dos professores (4,1), relação dos pais com os professores (4,1) e relação entre professores e alunos (4,1). O que pior avaliam são os equipamentos (3,1), a comida da escola (3,0), a existência de espaços verdes (2,9), espaços verdes adequados (2,8), psicólogos e outros técnicos em número suficiente (2,6).