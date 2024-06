Alunos do Cartaxo enviam vestidos para a Guiné-Bissau

Alunos do 9ºD do Cartaxo costuraram vestidos no âmbito da disciplina de Oficina de Artes e Tecnologias.

A turma do 9ºD do Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita do Cartaxo costurou cerca de 30 vestidos de criança com a recolha que fez de tecidos e enviou-os para a Guiné-Bissau. O projecto de voluntariado surgiu no âmbito da disciplina Oficina de Artes e Tecnologias, da professora Helena Sottomayor.