Autocarro movido a hidrogénio assegura carreiras regulares em Ourém

O concelho de Ourém tem em circulação, desde o mês de Maio e até ao fim de Julho, um autocarro movido a hidrogénio. Inserido na frota que assegura o transporte regular de passageiros no concelho de Ourém, a viatura realiza uma rota diária semanal, com diferentes horários aos sábados, domingos e feriados.

A oferta de transporte público de passageiros movido a hidrogénio enquadra-se no projeto “Hy2Market”, responsabilidade da Agência Regional Médio Tejo 21, financiado pelo programa Horizonte Europa no âmbito da transição energética, com um investimento associado de 320 mil euros por um período de oito meses. Nos primeiros quatro meses de circulação, o autocarro operou na região de Abrantes e até ao fim do mês de Julho vai servir os concelhos de Tomar e Ourém, ligando as cidades.

Na sexta-feira, 31 de Maio, o executivo municipal d Ourém teve a oportunidade de fazer uma viagem entre Ourém e Fátima, acompanhado por membros da administração da RMTEJO II.