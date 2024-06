Detido em Almeirim por não cumprir prisão domiciliária

partilhe no Facebook

A Guarda Nacional Republicana (GNR) anunciou a detenção de um homem de 41 anos, residente no concelho de Almeirim, por incumprimento da medida de coação de prisão domiciliária. O Comando Territorial de Santarém da GNR disse que o homem foi detido na quinta-feira, 6 de Junho, durante uma operação de prevenção criminal na localidade de Almeirim.

Os Postos Territoriais de Almeirim e de Alpiarça da GNR lançaram uma operação em que fiscalizaram diversos locais que poderiam estar ligados à recepção de material proveniente de furtos e roubos. Durante a operação, a Guarda localizou e deteve o homem, sob o qual recaia um mandado de detenção por incumprimento da medida de coação de prisão domiciliária.

O detido, com antecedentes criminais, foi levado para o estabelecimento prisional das Caldas da Rainha para cumprir uma pena de prisão efectiva de seis meses, e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Seixal, no distrito de Setúbal, acrescentou a GNR.