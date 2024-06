GNR de Almeirim tenta controlar assaltos e apanha evadido e dois carros roubados

A GNR de Almeirim, que continua a tentar controlar a onda de assaltos na cidade, sobretudo na zona industrial, em que são suspeitos dois adolescentes, apanhou um evadido à justiça e recuperou duas viaturas roubadas num stand em Santarém. Os resultados foram obtidos na manhã a seguir ao posto da cidade ter tido conhecimento de um assalto ao supermercado Lidl, no dia 6, cujos suspeitos são dos dois rapazes, na casa dos 15 anos.

Os guardas detectaram o homem que estava obrigado a permanecer na sua habitação, na zona do Seixal, em prisão domiciliária, mas este cortou a pulseira electrónica e fugiu à justiça que o está para julgar por vários crimes. O evadido foi detido e transportado para o Estabelecimento Prisional de Caldas da Rainha. A detenção do homem ocorreu durante a manhã de quinta-feira, 6 de Junho, horas depois do assalto ao supermercado, o que ocorreu durante a madrugada, quando os militares da Guarda fizeram uma incursão no acampamento existente há anos perto da zona industrial para tentar controlar o sentimento de insegurança que está a aumentar e onde residem os menores suspeitos dos assaltos.

No final da tarde os militares do posto de Almeirim encontraram na zona de Vale de Água, zona da Herdade dos Gagos, propriedade da Junta de Freguesia de Almeirim, duas viaturas roubadas no stand junto ao supermercado E. Leclerc em Santarém, pertencentes a um empresário de Fazendas de Almeirim. As viaturas estavam na posse de pessoas que vivem na zona industrial e que tinham sido retiradas do stand no dia 1 de Junho e cuja investigação estava a ser feita pela PSP de Santarém. Os carros são um Audi A6 e um Seat Alhambra, que já estava identificado por ter ido utilizado num assalto.

Na edição passada O MIRANTE deu conta da insegurança que está a aumentar entre os empresários da zona industrial. Entretanto mais duas empresas foram assaltadas e registou-se também um assalto a uma residência no centro da cidade. A GNR tem vindo a comunicar ao Ministério Público e Tribunal de Família e Menores os casos em que são suspeitos dois menores de idade e não pode fazer mais nada.