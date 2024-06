Localidades de Benavente estiveram sem água devido a avaria na rede eléctrica

Várias freguesias do concelho de Benavente estiveram sem água devido a um corte de energia. Reservas esgotaram-se em poucas horas. Problema foi resolvido no dia seguinte.

Uma avaria na rede eléctrica gerou falhas e constrangimentos no abastecimento de água nas localidades de Benavente, Coutada Velha, Samora Correia, Porto Alto e Arados, na sexta-feira, 31 de Maio. Segundo a Águas do Ribatejo, foi emitido um alerta de risco de incêndio na sequência de um sobreaquecimento de cabos de alta tensão e, preventivamente, foi desligado o sistema. A E-Redes esteve a substituir e a rever todos os cabos que possam estar em sobreaquecimento. No mesmo dia, a Águas de Portugal adiantou à Lusa que tinha reservas para dois dias, mas em poucas horas essas reservas esgotaram-se.

O problema foi resolvido no dia seguinte, 1 de Junho. “A Águas do Ribatejo e a Câmara Municipal de Benavente apelam aos clientes e consumidores para reduzirem os consumos ao estritamente necessário de modo a não comprometer o abastecimento e disponibilidade de água para ocorrências de emergência, nomeadamente incêndios”, afirmou em comunicado a empresa intermunicipal que gere os sistemas de abastecimento de água em vários municípios da região ribatejana.