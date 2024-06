Mãe e filha morrem em colisão frontal no Porto Alto

Maria Portela, de 84 anos, e Ana Portela Carocha, de 59 anos, morreram na sequência de uma colisão frontal, envolvendo o veículo ligeiro em que seguiam e um ligeiro de mercadorias, na Recta do Cabo, na Estrada Nacional 10, perto da antiga Estalagem do Gado Bravo, no Porto Alto, concelho de Benavente. O acidente ocorreu no dia 29 de Maio, por volta das 16h00.

As duas vítimas mortais estavam a residir em França e tinham-se deslocado a Samora Correia para passar uns dias de férias. Ao que O MIRANTE apurou, o óbito de Ana Portela Carocha foi declarado no local. A sua mãe foi transportada para o Hospital de Vila Franca de Xira, onde viria a falecer devido à gravidade dos ferimentos. As vítimas foram sepultadas em Figueiró dos Vinhos.

O condutor do ligeiro de mercadorias e um passageiro que seguia na mesma viatura também sofreram ferimentos e foram transportados para o Hospital de Vila Franca de Xira. O trânsito esteve cortado em ambos os sentidos no local do acidente, fazendo-se depois de forma alternada, até perto das 20h00. As causas do acidente estão a ser investigadas pelo Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR.