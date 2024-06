Moradores da Chamusca queixam-se da falta de limpeza de terrenos municipais

O período para efectuar a limpeza de terrenos com vista à prevenção de incêndios rurais terminou a 31 de Maio, mas na Chamusca há moradores que se queixam da falta de manutenção em algumas propriedades municipais. É o que acontece na Rua João José Samouco da Fonseca, junto à Travessa das Barrajolas, numa das ladeiras que liga ao Bairro 1º Maio.

Alguns moradores dizem que a falta de limpeza e as ervas para cortar nos terrenos municipais são um mau exemplo dado por quem gere a autarquia. “Os municípios e as entidades incentivam as pessoas a efectuar as limpezas, mas no nosso concelho as coisas funcionam ao contrário. Os proprietários cumprem as suas obrigações, mas o município não”, lamenta um dos moradores com quem O MIRANTE conversou.

O tema das limpezas de terreno foi assunto na última reunião de executivo municipal, que decorreu na terça-feira, 4 de Maio. O vereador da CDU questionou o presidente da câmara, Paulo Queimado, sobre se tem existido denuncias de moradores. O líder socialista afirmou que o município realiza manutenções regulares ao longo do ano, mas que “existem algumas denúncias de vizinhos que não estão resolvidas”. O autarca acrescentou ainda que “em alguns sítios são terrenos que estão rodeados de paredes, onde não há muito risco de incêndio, é mais a questão da insalubridade”.