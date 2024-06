6,6 milhões em obras de requalificação na EN114 em Rio Maior

A Infraestruturas de Portugal começou as obras de melhoria na Estrada Nacional (EN) 114, que liga à autoestrada A15 em Rio Maior, um investimento de 6,6 milhões de euros, anunciou a empresa. Num comunicado, a IP explica que a empreitada visa a melhoria significativa da acessibilidade, circulação e segurança do tráfego “com origem e destino na zona industrial de Rio Maior, de veículos pesados e do tráfego de passagem vindo da A15 “que utiliza o eixo da EN114 como acesso a Rio Maior”.

Vão ainda ser melhoradas algumas intersecções de estradas/ruas secundárias na EN114, com alterações a nível de traçado, pavimentação, drenagem e sinalização, limpeza e/ou substituição de coletores de passagem sob serventia. A intervenção, que se inicia junto à interseção da EN114 com a Rua do Matadouro e se desenvolve até à rotunda de acesso à A15, inclui a construção de “intersecções giratórias ao longo do traçado, de modo a reduzir as velocidades praticadas”.

Segundo a IP, a faixa de rodagem vai ser ladeada por passeios, ciclovias e percurso mistos, assim como vão ser reforçados e/ou substituídos os equipamentos de sinalização, balizagem e segurança, e realizados trabalhos no pavimento e nas infraestruturas de drenagem existentes. Com um investimento de 6,6 milhões de euros e um prazo de execução de 14 meses, a empreitada é financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência, no âmbito dos apoios previstos para acessibilidades rodoviárias a áreas empresariais.