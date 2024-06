Centro de Saúde de Ourém vai ser ampliado e requalificado

O Presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, assinou a 4 de Junho o contrato de financiamento integral no valor de dois milhões de euros no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). O financiamento destina-se às obras de requalificação e ampliação do Centro de Saúde de Ourém, resultado de uma candidatura submetida no início deste ano.

A cerimónia de assinaturas dos contratos decorreu no auditório do Infarmed, em Lisboa. O financiamento visa a intervenção e ampliação da ala poente do centro de saúde, que acolhe a Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC). Além disso, prevê a remodelação total do interior do edifício, com a introdução de meios mecânicos facilitadores do acesso a pessoas com mobilidade reduzida. O espaço exterior também será alvo de uma significativa reestruturação, incluindo a reorganização dos acessos ao terreno da unidade de saúde e a hierarquização das áreas de estacionamento. Um segundo acesso independente será criado para a área de atendimento complementar, preparado para a entrada e saída de ambulâncias.

Luís Albuquerque sublinhou a importância desta obra, afirmando que “o objectivo é proporcionar melhores condições tanto aos profissionais de saúde quanto aos utentes. Esta intervenção é fundamental para garantir que todos tenham acesso a cuidados de saúde de qualidade, num ambiente moderno e acessível”, disse.