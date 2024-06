Ferido em despiste de mota em Salvaterra helitransportado para Lisboa

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Um ferido grave foi o resultado de um despiste de moto4 na tarde de domingo, 9 de Junho, na Estrada Nacional 118 em Salvaterra de Magos. A vítima foi transportada de helicóptero para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e, ainda segundo o Comando Sub-regional de Emergência e Protecção Civil da Lezíria do Tejo, houve outra vítima assistida no local que recusou transporte.

Ocorreram ao local a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Distrital de Santarém e o Núcleo de Investigação de Acidentes de Viação da GNR. Estiveram presentes 21 operacionais, sete meios terrestres e um aéreo.