Morreu o poeta Fernando Grade, autor de O Vinho dos Mortos

Fernando Grande foi autor de livros como Museu de Formigas, Alma Burra, Saudades de ser Índio e O Vinho dos Mortos entre várias dezenas de títulos. Faleceu no dia 8 e o seu funeral é amanhã, dia 11, no Estoril.

O poeta e pintor Fernando Grade morreu no dia 8 de Junho e o seu velório e funeral realiza-se amanhã dia 11 a partir das 10:30 horas até às 14 horas no cemitério do Estoril (Galiza/Alto dos Gaios). O anúncio da sua morte foi feito pelo filho, Pedro Grade, durante esta manhã.

Fernando Grade nasceu no Estoril em 1943. Foi pintor, poeta, ficcionista, dinamizador cultural, cronista, crítico de arte, jornalista, conferencista e actor de acção e também usou o pseudónimo de Abel Sabaoth.

O Vinho dos Mortos é um dos seus títulos de poesia mais conhecidos. Publicou sempre pelas Edições MIC e foi editor de muitos poetas em livros colectivos, nomeadamente na colecção O Fingidor, que teve vários números e reuniu poetas de várias gerações.

Fernando Grade foi ainda colaborador em vários jornais, entre eles O MIRANTE, onde alimentou uma coluna denominada O Bairro Cercado, crónicas que depois reuniu em livro com o mesmo título.

Fernando Grade nunca foi um poeta do sistema, mas a sua poesia ultrapassa em qualidade e notoriedade a de muitos poetas premiados e reconhecidos neste último meio século. Afastado das grandes editoras, o poeta correu o país a realizar recitais, participar em feiras do livro e a vender os seus próprios livros e os das edições MIC.

Da sua bibliografia constam mais de meia centena de títulos, entre eles Museu de Formigas, Alma Burra, Saudades de ser Índio, entre muitos outros que marcam a poesia portuguesa desde o início dos anos de mil novecentos e sessenta.