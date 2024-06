O secretário de Estado da Administração Interna recusou fazer comentários sobre a rixa entre imigrantes que aconteceu em Fátima na madrugada de 2 de Junho e que causou a morte de um jovem de 25 anos. Questionado por O MIRANTE durante uma visita a Santarém, onde inaugurou o sistema de videovigilância, Telmo Correia disse que não comentava casos concretos. Sobre se as condições em que chegam e vivem muitos imigrantes podem potenciar esse tipo de situações, o governante foi peremptório ao dizer que “não há nenhuma relação entre migrações e questões de segurança”.



“Há uma preocupação grande com aquilo que tem sido uma certa desregulação, uma falta de controlo nas questões de imigração. O Governo foi muito claro e muito peremptório: não há nenhuma relação entre migrações e questões de segurança. Há no entanto uma preocupação muito séria com aquilo que está por fazer em matéria de migrações, com a capacidade de resposta do Estado português a essa matéria”, declarou Telmo Correia, lembrando que o Governo apresentou na passada semana um plano para as migrações.



Quanto à área que tutela, o secretário de Estado da Administração Interna sublinhou que foi reforçada a capacidade e competência da PSP, passando esta a dispor inclusivamente de uma unidade de estrangeiros e fronteiras. “Esperamos que, na parte da segurança, que é aquela que me diz respeito, seja eficaz em termos de migrações. O resto foi anunciado pelo senhor ministro da Presidência e passa por coisas como uma task force para resolver as 400 mil, eventualmente quase meio milhão, de pendências que existem. O governo sublinha que não existe uma relação directa entre migrações e problemas de segurança”, reforçou Telmo Correia.