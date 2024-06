Promover a saúde mental é um dos grandes desafios das instituições da região

Com a premissa de discutir e construir soluções para as problemáticas identificadas, abordando temas actuais e sensibilizando a comunidade para a sua importância, a Semana da Saúde Mental de Ourém recebeu muitos especialistas da área. O presidente do conselho de administração da ULS Médio Tejo, Casimiro Ramos, identificou a saúde mental como uma área prioritária não só a nível nacional, mas também internacional, e deu como exemplo a constituição da Equipa de Saúde Mental do Médio Tejo, que com três anos de existência tem tido um impacto relevante junto da comunidade. Alertou para o aumento exponencial de consultas que se tem verificado e para as limitações de intervenção inerentes a uma equipa com recursos limitados, mas assegurou a continuidade deste serviço no território.

O presidente do conselho de administração da ULS da Região de Leiria, Licínio Carvalho, realçou a recente constituição de uma equipa comunitária de saúde mental para a infância e para a adolescência, enquanto contributo para um trabalho mais direccionado e capaz de responder às necessidades de todas as faixas etárias. Licínio Carvalho acredita que se está a contribuir para o cumprimento da reforma dos serviços de saúde, onde a intervenção comunitária e descentralizada é decisiva para uma resposta eficaz às populações.

Luís Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, referiu ainda as recentes competências assumidas pelo município na área da Saúde e da Acção Social, que trouxeram benefícios para todos e que tem resultado na melhoria da prestação de cuidados de saúde e na definição de respostas sociais mais ágeis e eficazes. Luís Miguel Albuquerque encerrou a sua intervenção com uma nota relativamente à falta de médicos no concelho, situação que tem sido combatida com várias medidas, como é exemplo o projecto Bata Branca, assegurando que no dia de hoje todas as extensões de saúde do concelho de Ourém têm médico, apesar de não ser em permanência.