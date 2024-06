Santarém ajuda colectividades a fazer obras nas suas instalações

O executivo da Câmara de Santarém aprovou mais um pacote de apoios de 5 mil euros a colectividades que necessitam de efectuar obras nas suas instalações. O Centro de Cultura e Recreio Arneirense, na freguesia de Arneiro das Milhariças, pediu apoio para a realização de trabalhos de asfaltamento do logradouro da colectividade. Um investimento que visa dotar o espaço de melhores condições e aumentar a segurança das pessoas em celebrações como os Festejos Anuais em Honra do Mártir São Sebastião, assim como para eventos como os Festivais de Folclore ou as Galas da Escola de Música do Centro Cultural e Recreativo Arneirense.

O Centro de Convívio, Cultura e Desporto de Mata do Rei, na freguesia de Alcanede, vai contar com 5 mil euros para as obras de ampliação do salão na sede social da colectividade. Já a Associação Amigos das Caneiras conta com um montante de igual valor para requalificar a zona da cozinha/grelhadores do recinto de festas da aldeia avieira das Caneiras, nas proximidades de Santarém. A obra vai permitir a instalação de um grelhador de três metros, lava-loiça, bancada de apoio e um pavimento e cobertura novos.

A Várzea Gloriosa – Associação Recreativa e Cultural recebeu apoio financeiro para realização das obras necessárias à remodelação da cozinha, de forma a dotá-la das condições necessárias à realização das Festas da Várzea que decorrem até dia 2 de Junho. Por sua vez, a Associação Casa de Convívio da Espinheira vai receber apoio para financiar a remodelação do telhado da sua sede. Com este apoio, a colectividade vai melhorar as condições das suas instalações, tornando-as mais confortáveis e seguras para a realização de actividades desportivas e lúdicas. O presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves,considera que estes apoios são um grande incentivo para o tecido cultural concelhio se desenvolver e para dinamizar e manter as tradições locais.