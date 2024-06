Sobralinho voltou a distinguir figuras da terra no dia de elevação a vila

O Sobralinho celebrou 27 anos de elevação a vila com a tradicional cerimónia dos galardões de mérito, a 4 de Junho, numa cerimónia onde homenageou figuras ilustres da comunidade que se destacaram nas áreas da política, cultura, sociedade, empresarial e desportiva.

A cerimónia, realizada no Palácio do Sobralinho, distinguiu Felizarda Correia, de 82 anos, que foi um dos rostos mais activos na democracia participativa e no movimento associativo do Sobralinho. Actualmente membro da direção da Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do Sobralinho (ARPIFS), tem um particular apreço pelas actividades dirigidas às crianças e aos idosos, como demostrou no seu envolvimento em projectos educativos e culturais, tendo inclusive estado na génese do Coro Girassol, projecto que dirigiu até 2021.

Na cerimónia também foi entregue o galardão de mérito social a Aníbal Duarte, um nome indissociável da história do Sobralinho. Sempre ligado ao voluntariado e ao movimento associativo, ao longo da sua vida integrou os órgãos sociais da União Desportiva e Cultural da Aldeia do Sobralinho (UDCAS), tendo sido presidente da direção em vários mandatos.

Juntamente com outros voluntários da Paróquia do Sobralinho esteve envolvido na constituição da Comissão Pró-Igreja que trabalhou em projectos, eventos e iniciativas para a angariação de fundos para a construção da Igreja do Divino Espírito Santo, inaugurada em Janeiro de 2005.

Já o mérito desportivo foi entregue a Guilherme Cintra, guarda-redes de futsal. Com 19 anos começou a praticar futsal na Casa do Povo de Arcena na época 2013/2014 a que se seguiu o Grupo Desportivo Unidos de Arcena na época seguinte, onde a equipa se sagrou campeã de série. Ingressou nos Benjamins do Sporting Clube de Portugal na temporada de 2015/2016 estreando-se na equipa principal em 2022/2023. Venceu, entre outras, a Taça Nacional sub15, dois Campeonatos Nacionais sub19 e uma Liga Placard.

Foi chamado à Selecção Nacional de Sub19 em 2023 e conquistou o campeonato europeu.

O galardão de mérito empresarial foi entregue pela União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho à empresa Vatel, companhia de produtos alimentares que está presente no Sobralinho há várias décadas.

Já José Rodrigues António recebeu o galardão de mérito autárquico. Foi por duas vezes candidato à presidência da então Junta de Freguesia do Sobralinho pelas listas do Partido Social Democrata, desempenhou funções enquanto eleito efectivo na Assembleia de Freguesia nos mandatos de 1993 a 1997 e de 2001 a 2005, tendo nos mandatos de 2005 a 2009 e de 2009 a 2013 desempenhado as mesmas funções mas em regime de substituição. Homem de fortes convicções, solidário e preocupado com a sua comunidade, ao longo do seu percurso de vida dedicou também algum do seu tempo ao movimento associativo, tendo integrado os órgãos sociais de várias colectividades do Sobralinho.