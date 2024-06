Pesado de mercadorias abalroou carro no Cartaxo esta manhã de terça-feira, 11 de Junho.

Ferido grave em acidente no Cartaxo

Uma colisão entre um veículo pesado de mercadorias e um ligeiro de passageiros na Estrada Nacional 3, no Cartaxo, provocou dois feridos na manhã de terça-feira, 11 de Junho, um deles em estado grave e transportado para o Hospital Distrital de Santarém. O Comando Sub-regional de Emergência e Protecção Civil da Lezíria do Tejo mobilizou 11 elementos e quatro viaturas para local, entre Bombeiros do Cartaxo, PSP e Cruz Vermelha.