Instalações da PSP em Santarém sem promessa de obras

Há muito tempo que são reclamadas obras no edifício da PSP de Santarém, nomeadamente na fachada que dá um mau aspecto em pleno centro da cidade, mas o novo secretário de Estado da Administração Interna não se compromete para já com qualquer intervenção. “Nós somos absolutamente sensíveis a esses pedidos. O que posso dizer é que estamos a ter um conjunto de reuniões envolvendo designadamente as forças de segurança ao seu mais alto nível e uma das matérias que está em análise é precisamente o dispositivo territorial e a necessidade de investimentos”, informou Telmo Correia durante uma visita a Santarém, no dia 6 de Junho.



O governante diz que o que lhe parece fundamental é definir quais são as obras e investimentos prioritários numa lógica de garantir segurança. “Porque a prioridade aqui tem que ser mais polícias na rua, mais proximidade com as populações, mais segurança. Teremos muito em breve uma lista de investimentos prioritários. Não me vou comprometer em concreto nem com esse nem com outro”, vincou, reconhecendo que as instalações do Estado devem ter o mínimo de condições e dignidade. “As que não tiverem e que não forem eficazes, se necessário, terão que mudar e ser alteradas, como é evidente”, concluiu.