Beatriz, de quatro anos, pulverizou para a boca líquido detergente na hora do lanche no Colégio Pergaminho Mágico, no Cartaxo. Instituição abriu processo de averiguação interna.

Menina de quatro anos ingere detergente no colégio e passa a noite no hospital

Sílvia Martins, mãe de Beatriz, de quatro anos, está revoltada com a direcção do Colégio Pergaminho Mágico, no Cartaxo, onde andava a filha, depois de a criança ter ingerido líquido detergente e não terem dado a devida importância à situação. A situação, segundo Sílvia Martins, ocorreu na terça-feira, 4 de Junho, à hora do lanche, quando existia alegadamente apenas uma funcionária para 22 crianças.

Contactada por O MIRANTE, a directora do colégio, Zulmira Simão, preferiu não prestar declarações, uma vez que está a decorrer um processo de averiguação interna. Beatriz passou a noite no hospital e está a recuperar.

