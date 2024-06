Mexidas na administração da Águas de Santarém

O conselho de administração da empresa municipal Águas de Santarém voltou a ter um administrador executivo e remunerado, com a nomeação para vogal de Maria Manuela Dinis, que regressa a uma casa onde já trabalhou. Com a recente saída do director geral Gustavo Madeira, optou-se por não se preencher essa vaga e voltar a ter um elemento executivo na administração, com remuneração equiparada à de vereador. Com a entrada de Maria Manuela Dinis, sai do conselho de administração a vereadora Beatriz Martins.



O conselho de administração da Águas de Santarém continua a ser presidido por Ramiro Matos, com funções não executivas e não remuneradas, tal como o vogal José Augusto Santos, que também já estava em funções. A mesa da assembleia-geral continua liderada por Francisco Patrício.