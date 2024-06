Morre engasgado na Feira de Agricultura ao almoço e corpo foi retirado quase ao jantar

Um homem na casa dos 70 anos morreu engasgado com carne na Feira Nacional de Agricultura (FNA), em Santarém, quando almoçava num restaurante no sábado, 8 de Junho, poucas horas depois de o certame ser inaugurado pelo Presidente da República.

A vítima, oriunda do Alentejo, estava a almoçar com o filho num dos restaurantes da FNA, que decorre até 16 de Junho no Centro Nacional de Exposições (CNEMA), quando se engasgou fatalmente, sem que alguém conseguisse reverter a situação.

O corpo permaneceu no restaurante até às 19h00 devido à demora na chegada da autoridade de saúde que viria a dar autorização para o levantamento do cadáver e encaminhamento para a morgue.

Fonte da Cruz Vermelha, a prestar serviço no local, prestou os primeiros socorros à vítima, tendo acorrido ao local a VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação), cujos profissionais retiraram o “grande pedaço de carne” ingerido. O homem entrou em paragem cardiorrespiratória, situação que foi impossível reverter.

O MIRANTE tem dado conta de outros casos em que corpos aguardam muito tempo no espaço público para serem retirados após morte súbita. Um dos casos que deu que falar nos últimos anos aconteceu também em Santarém, onde o corpo do ex-comandante da Escola Prática de Cavalaria, Taxa Araújo, esteve um dia inteiro no chão, na via pública. O caso aconteceu no dia 21 de Março de 2020. João Taxa Araújo morreu à porta de casa, na Rua Dr. Virgílio Arruda, perto da Escola Mem Ramires, cerca das 10h00 da manhã e o seu corpo só foi levantado por volta das 20h30, o que causou forte indignação entre familiares e amigos da vítima.