Vila Franca de Xira sinalizou 29 pessoas sem-abrigo e pede mais envolvimento do Governo

O concelho de Vila Franca de Xira tem sinalizadas 29 pessoas em situação de sem-abrigo. O retrato da população em situação de sem-abrigo no concelho de Vila Franca de Xira foi realizado por fonte oficial da câmara municipal, numa resposta escrita enviada à Lusa. Os dados divulgados pela Câmara de Vila Franca de Xira, presidida pelo socialista Fernando Paulo Ferreira, indicam que se encontram actualmente identificados no concelho 29 pessoas em situação de sem-abrigo, tendo a autarquia uma equipa técnica que assegura “o adequado acompanhamento social”.

“A câmara municipal tem uma equipa técnica da Acção Social que assegura o adequado acompanhamento social, visando incutir as competências necessárias no processo de autonomização das pessoas em situação de sem-abrigo. Para cada uma destas situações está definido um plano de intervenção, com acções e procedimentos a desenvolver de acordo com o diagnóstico individual”, explica a autarquia. Face a este problema, o município considera que “a resposta social e política tem de ser enquadrada pela actuação dos 18 municípios, robustecendo processos de integração e acompanhamento de pessoas sem-abrigo”.

“Um maior envolvimento de diversos serviços tutelados pelo Governo nesta matéria é algo que se justifica considerando a transversalidade e natureza da questão, bem como uma maior alocação de recursos e meios”, apontam. A autarquia de Vila Franca de Xira refere ainda que está disponível para “discutir todas as soluções que aumentem a qualidade de vida” dos cidadãos.