Águas do Ribatejo na FNA para mostrar a importância da gestão da água

A Águas do Ribatejo (AR) está presente na Feira Nacional da Agricultura/Feira do Ribatejo, na nave A, no “Salão Prazer de Provar” , onde estão representados os municípios de Almeirim, Alpiarça, Benavente, Chamusca, Coruche e Salvaterra de Magos.

Miguel Carrinho, director-geral da Águas do Ribatejo deus as boas-vindas às entidades presentes durante a inauguração do certame, aproveitando a oportunidade para partilhar as preocupações com a gestão da água quando se aproximam dias de calor intenso e consumos excessivos. “A AR aposta na sensibilização para o uso eficiente da água, mas também reforça a fiscalização e os meios de combate ao uso indevido e fraudulento de um bem imprescindível e finito”, refere. Miguel Carrinho destaca os investimentos que a empresa está a realizar para reduzir as perdas de água e melhorar cada vez mais a eficiência dos sistemas no universo da AR, que abastece 140 mil pessoas em sete municípios da região ribatejana.

O novo stand da AR destaca a figura do campino sobre tons de azul da água e do verde da lezíria e foca a preservação da biodiversidade. A imagem da AR reforça a união e coesão entre os sete municípios acionistas. A FNA decorre até 16 de Junho e os municípios que integram a AR terão o seu dia em que levam à FNA a gastronomia, os vinhos, a etnografia, o artesanato e a música dos seus territórios.