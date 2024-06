Antigo Teatro Rosa Damasceno em Santarém em leilão por 350 mil euros

Património da insolvente Enfis, Hotelaria e Turismo está em leilão até dia 2 de Julho. Além do Rosa Damasceno, estão no mercado também o edifício do hotel junto ao Hospital de Santarém, por quase três milhões de euros, e outro património da empresa que pertenceu ao grupo Enfis, do empresário Joaquim Rosa Tomaz.

O antigo Teatro Rosa Damasceno, em Santarém, está à venda em leilão electrónico com um valor base de 350 mil euros. O degradado edifício faz parte do lote de imóveis colocados no mercado em resultado do processo de insolvência da empresa Enfis, Hotelaria e Turismo, que integrou o grupo Enfis liderado pelo empresário Joaquim Rosa Tomaz. Outro património de relevo em leilão é o Hotel UMU, também em Santarém, nas proximidades do hospital distrital, que tem um valor base de 2.969.000 euros.

Da lista constam ainda um apartamento duplex em Alvor (Portimão) pelo valor de 444.823 euros; parcelas de terreno em Santarém com um valor de 70.370 euros; um sótão em Santarém por 12.500 euros; e mobiliários de hotelaria com um valor base de 35.740 euros. O leilão electrónico teve início no dia 3 de Junho e as propostas podem ser apresentadas até às 15h00 de dia 2 de Julho de 2024.

Notícia mais desenvolvida na edição semanal de O MIRANTE.