Boas notícias em Santarém com a recuperação dos apartamentos da antiga EPC

É uma boa notícia para quem está farto de ver o estado de abandono e degradação a que chegaram os quatro blocos de apartamentos da antiga Escola Prática de Cavalaria, em Santarém: as obras de requalificação daqueles prédios já começaram e o objectivo é serem colocados no mercado de habitação. Depois de mais de uma dúzia de anos devolutos e sem préstimo, a Câmara de Santarém conseguiu vender no ano passado os quatro blocos, cada um com oito apartamentos, a quatro promotores imobiliários, arrecadando com isso perto de um milhão de euros.

Na hasta pública de 28 de Julho de 2023, que levou à alienação daquele património pelo município, a base de licitação para cada um dos blocos foi de 217.580 euros e dessa vez apareceram interessados. Quatro sociedades apresentaram propostas para aquisição de um ou mais blocos e, curiosamente, nas licitações que se seguiram à abertura das propostas, cada empresa acabou por ficar com um bloco.

O bloco 1 foi adjudicado por 230.000,10 euros à empresa Afonso Leonardo Lda; o bloco 2 foi adjudicado à empresa Sucesso Digital Lda por 226.553 euros; o bloco 3 foi adjudicado à empresa Ricardos & Silvério Lda por 240.900,11 euros; e o bloco 4 foi adjudicado à empresa Vontade Mágica Lda 239.800,11 euros. No total, o município encaixou cerca de 937 mil euros.

A autarquia já tinha tentado vender anteriormente aqueles prédios em hasta pública, não tendo nessas ocasiões surgido interessados. Daí ter baixado substancialmente o valor base de licitação para cada bloco, que chegou a ser mais do dobro do que foi estabelecido nesta última tentativa de venda.

Os antigos blocos habitacionais chegaram a estar destinados a residências de estudantes mas regressaram no ano passado à posse plena do município, gorada que foi a candidatura a fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para esse fim, num processo conduzido pelo Instituto Politécnico de Santarém.