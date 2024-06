Carros abandonados em Santarém continua a gerar queixas

A proliferação de automóveis abandonados no espaço público em Santarém continua a motivar críticas e queixas, não só por parte de autarcas mas também de munícipes. O MIRANTE recebeu recentemente mais uma denúncia de um cidadão, morador na Urbanização Vale do Arame, junto à Estrada de São Domingos. Nas traseiras dos blocos de apartamentos encontram-se duas viaturas abandonadas há anos, segundo o morador, às quais já foram retiradas peças. O munícipe diz que a PSP já foi contactada por diversas vezes, mas até à data não houve resultados concretos.

O assunto tem sido também falado nas sessões da Assembleia Municipal de Santarém, nomeadamente pelo presidente da União de Freguesias da Cidade de Santarém, Diamantino Duarte (PS), que tem pedido soluções à câmara municipal. Isso voltou a acontecer na sessão de final de Abril, com o presidente de junta a dizer que pelo último levantamento feito havia à volta de 70 veículos abandonados em Santarém que estão a roubar lugares de estacionamento. Em resposta, o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves (PSD), referiu que foi estipulada uma metodologia com a PSP para irem paulatinamente remoendo as viaturas do espaço público.

Notícia mais desenvolvida na edição semanal de O MIRANTE.