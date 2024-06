Dupla de adolescentes causa onda de insegurança na zona industrial de Almeirim

Os suspeitos já foram captados por imagens de videovigilância e são dois adolescentes, um com 15 anos e o outro com 14, que até roubam cães, pelo que o facto de serem menores tem condicionado a actuação da GNR.

Há um mês e meio que a zona industrial de Almeirim está a ser fustigada por assaltos, com vários roubos em empresas, alguns à descarada ao final do dia, havendo mesmo empresas que já foram visitadas duas vezes pelos ladrões. Há suspeitas de que são dois menores com 14 e 15 anos de idade que estão a causar esta onda de insegurança, a avaliar pelas imagens de videovigilância de algumas empresas, que foram entregues às autoridades. Além do que roubam, os estragos que provocam são uma preocupação dos empresários. Os dois assaltos à Teletejo revestiram-se de um grande aparato com portões destruídos e carros atascados. Os menores, que estão abrangidos pela lei tutelar educativa e não podem ser julgados em tribunais comuns, até cães já roubaram várias vezes do canil municipal.

Tanto o primeiro como o segundo assalto à empresa de energia e comunicações Teletejo ocorreram por volta da hora de jantar, pouco depois de a empresa fechar. Nos dois casos o alvo dos ladrões foram ferramentas, mas sobretudo transformadores que acabaram por ser recuperados, mas danificados. No segundo caso os ladrões carregaram transformadores num camião, que puseram a trabalhar através de uma ligação directa. Quando já tinham a viatura com os equipamentos, aceleraram direito ao portão metálico do pátio de entrada e arrancaram-no. O camião acabou por ser encontrado num terreno da Quinta da Alorna, perto da adega cooperativa e presume-se que com a velocidade os transformadores tombaram, partiram-se e perderam o óleo, ficando inutilizados.

No primeiro assalto os ladrões escolheram levar transformadores dentro de duas carrinhas e desta vez para saírem das instalações com as viaturas, desmontaram o motor eléctrico de abertura e fecho do portão, para o conseguirem abrir. As carrinhas foram descobertas num terreno perto da zona industrial com os transformadores danificados. Em ambos os casos os ladrões não conseguiram tirar o cobre do interior dos equipamentos. Uma das carrinhas estava atascada e os ladrões usaram a outra para lhe dar pancadas para a tentar tirar, o que não conseguiram, provocando enormes estragos.

O posto de combustível e de lavagem de automóveis Ouro Negro foi o alvo da dupla suspeita na madrugada de 28 de Maio, entre a 01h00 e as 02h00. Os assaltantes partiram uma janela para se introduzirem na loja de onde levaram tabaco, baterias de automóveis e perfumes. Para o proprietário, António Lopes, além dos artigos roubados há que ter em conta os prejuízos causados pelo tempo em que o posto esteve fechado até a GNR chegar para fazer as peritagens e o tempo que estas demoraram, num período de cerca de cinco horas.

Numa outra empresa, a André Neves Dias e Filhos, a dupla também foi captada pelo sistema de videovigilância. Nesta firma de materiais de construção, os ladrões não conseguiram roubar nada, mas provocaram estragos no valor de 3.750 euros, segundo o orçamento que foi pedido, a tentarem entrar no escritório. Os suspeitos partiram a porta com vidro à prova de bala, mas quando o alarme disparou e começou a tocar os suspeitos fugiram do local.

O facto de os suspeitos serem menores está a complicar a actuação da GNR, que está a investigar a situação. O presidente da Câmara de Almeirim, que tem o estaleiro na zona industrial e que há anos foi assaltado algumas vezes, estando agora dotado de sistemas de vigilância e alarmes avançados, diz que tem reunido com a GNR com regularidade. Pedro Ribeiro salienta que nessas reuniões estes casos são um dos temas principais, acrescentando que a GNR está a acompanhar a situação com empenhamento.