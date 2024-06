Eleições no Centro de Apoio à Família de Abitureiras

O Centro de Apoio à Família (CAF) de Abitureiras, no concelho de Santarém, convoca todos os sócios para a assembleia-geral extraordinária que visa a eleição dos novos órgãos sociais. A assembleia realiza-se domingo, 23 de Junho, às 17h00 na sede do CAF. A assembleia terá início à hora marcada na presença de mais de metade dos seus sócios com direito a voto ou 30 minutos depois com qualquer número de presentes.