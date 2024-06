Lixo por recolher há vários dias no Grainho

Desde o final de Maio que o lixo não é recolhido na Rua do Moderno, no Grainho, concelho de Santarém, denunciou uma moradora da zona, que nos enviou fotografias que atestam a situação. A recolha dos resíduos domésticos e monos é da responsabilidade de uma empresa contratada pela Câmara de Santarém.

O problema já foi reportado à Junta de Freguesia de Romeira e Várzea por diversas vezes e por vários moradores. O presidente da junta, Artur Colaço, confirmou a O MIRANTE que a situação já foi comunicada à Câmara de Santarém, aguradando desenvolvimentos. O autarca reconhece que o cenário é uma vergonha, com lixo acumulado junto às contentores à beira da estrada.

“A situação arrasta-se com cada vez mais resíduos a acumularem-se em plena via pública e em dias de calor, o cheiro nauseabundo é insuportável para os moradores locais que se vêem privados de sair à rua. Esta acumulação de lixo na via pública concorre para o perigo público com risco para a saúde e segurança da população”, diz a munícipe Teresa Gonçalves.

FOTOS - DR