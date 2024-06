Oftalmologista Custódio Jacinto morre no consultório em Almeirim

O médico Custódio Jacinto, de Paço dos Negros, concelho de Almeirim, morreu esta quarta-feira, 12 de Junho, no seu consultório em Almeirim, quando estava a dar consultas, vítima de um ataque cardíaco. O médico começou a sua actividade a dar consultas nas instalações dos bombeiros e foi o fundador de uma rede de ópticas chamada Centro Óptico Ribatejano, sendo pioneiro de um sistema em que não cobrava o valor da consulta se os pacientes adquirissem as armações e/ou lentes nas suas lojas. As empresas ao fim de uns anos passaram por dificuldades e acabaram, sendo que agora o médico tinha uma pequena loja no centro de Almeirim.

O médico tinha 70 anos e estava aposentado, mas continuava a dar consultas.