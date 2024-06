Alunos de Vila Franca de Xira recolhem mais de 26 toneladas de embalagens para reciclagem

As Escolas e os alunos do concelho de Vila Franca de Xira voltaram a corresponder, com sucesso, ao desafio da reciclagem e da deposição dos resíduos nos ecopontos Amarelo e Azul. Os dois projectos tiveram início em Fevereiro e terminaram em Maio e, segundo o município, aderiram à 15ª edição da “Brigada do Amarelo” 22 escolas do concelho, num total de 7.523 alunos que conseguiram encaminhar para reciclagem 9.691 quilos de embalagens de plástico e metal.

A escola vencedora, em termos absolutos, foi a Escola Básica do Bom Sucesso, tendo acumulado 1.170 quilos de embalagens de plástico e metal, com uma produção per capita de 1,56 quilos por aluno. Relativamente ao projecto “Qual é o seu papel?”, nesta 6ª edição, estiveram envolvidas 16 escolas e 6.455 alunos do concelho, que recolheram um total de 19.441 quilos de papel e cartão.

A escola vencedora neste projecto foi a Escola Básica e Secundária Professor Reynaldo dos Santos, de Vila Franca de Xira, tendo angariado 7.429 quilos de papel e cartão, com uma produção per capita de 6,01 quilos por aluno. Os dois estabelecimentos de ensino vencedores vão receber a cerimónia de encerramento dos projectos.

Na terça-feira, 11 de Junho, decorreu a cerimónia do projecto “Qual é o seu papel?” na Escola Básica e Secundária Professor Reynaldo dos Santos, com a presença do presidente do município, Fernando Paulo Ferreira.