Benfica do Ribatejo tem 150 casas ilegais construídas em 4 anos

Desde o início da pandemia que começaram a surgir casas ilegais na freguesia de Benfica do Ribatejo. Câmara de Almeirim já detectou 150 habitações, mas ainda não avançou com demolições porque aguarda a decisão judicial.

Moradores que têm casas ilegais na zona de Benfica do Ribatejo

Uma centena e meia de casas em Benfica do Ribatejo, concelho de Almeirim, estão ilegais e em risco de serem demolidas. A situação foi detectada pela Câmara de Almeirim e envolve famílias que não são da localidade, sendo que grande parte é da zona de Lisboa e que foi para a freguesia à procura do descanso. Alguns moradores venderam os seus bens e outros investiram as suas poupanças para passarem a viver num local mais sossegado. Em causa estão sobretudo casas de madeira e contentores que os proprietários pensavam não precisar de licença, mas também há construções em alvenaria feitas à margem das regras.