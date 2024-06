Cartaxo tem vindo a aumentar apoio às associações

O presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, fez um aparte na última reunião de câmara para dizer que o município, embora não consiga ainda apoiar a actividade regular das associações, tem vindo a aumentar o seu apoio. João Heitor referiu estarem a ajudar as associações quando compram os bilhetes dos espectáculos para que o espectáculo seja gratuito para a população, defendendo que “é das formas mais justas de apoiar”, porque a associação mostra actividade e que está a trabalhar.

João Heitor garante que o município está também a apoiar o desporto no que diz respeito a instalações e transportes, o que representa “milhares e milhares de euros” ao fim do mês. “Não é só o gasóleo, são as horas dos funcionários, é a relva, são todas as despesas inerentes à manutenção dos equipamentos que existem para estar ao serviço das pessoas. Há muita gente que acha que as câmaras municipais recebem dinheiro do Estado para apoiar a cultura e o desporto”, desmistifica.