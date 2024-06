Colisão na estrada entre Samora Correia e Benavente faz dois feridos

Uma colisão entre três veículos ligeiros de passageiros na Várzea de Samora, na Estrada Nacional 118, provocou hoje dois feridos, adiantou a O MIRANTE fonte do Comando Sub-Regional da Lezíria do Tejo da Protecção Civil. O acidente provocou dois feridos, um dos quais com ferimentos ligeiros e que foi transportado ao Hospital de Vila Franca de Xira. Uma segunda vítima encontrava-se a ser avaliada no local pela equipa da ambulância de Samora Correia.

O alerta para o acidente foi dado às 12h11 e cerca de uma hora depois a via encontrava-se cortada nos dois sentidos, entre Samora Correia e Benavente.

Para o centro das operações foram mobilizados 16 operacionais apoiados por sete veículos de socorro dos Bombeiros Voluntários de Samora Correia e de Benavente. A GNR tomou conta da ocorrência.