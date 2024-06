Escola de Educação e Segurança Rodoviária no Entroncamento gera controvérsia

A Escola de Educação e Segurança Rodoviária (ESER) no Entroncamento, foi tema de debate na última reunião camarária. O vereador do PSD Rui Gonçalves fez chegar ao executivo algumas queixas de munícipes que tentaram marcar festas de aniversário para o espaço tendo sido informados que a escola estava desactivada desde Janeiro deste ano. O vereador questionou se era verdade e, caso não fosse, quais as razões para o aspecto degradado e obsoleto das instalações, com acumulação de detritos e crescimento de vegetação no seu interior, de forma descontrolada.



A vice-presidente, Ilda Joaquim, responsável pelo pelouro da educação, disse ter ficado surpreendida por ouvir que foi transmitida essa informação, uma vez que todas as semanas escolas visitam o espaço em actividades, garantindo que diariamente ali trabalham técnicos. Ilda Joaquim afirma que a escola não está encerrada e que vai averiguar quem passou a informação, uma vez que não corresponde à verdade.