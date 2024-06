GNR fala em Marinhais sobre violência no desporto

“STOP Violência no Desporto” é uma palestra da Associação de Pais das escolas de Marinhais em parceria com o Grupo Desportivo de Marinhais e GNR.

A Associação de Pais do Agrupamento de Escolas de Marinhais junta-se ao Grupo Desportivo de Marinhais para promover a palestra “STOP Violência no Desporto”. A palestra ficará a cargo da GNR e decorre no Complexo Desportivo de Marinhais esta quinta-feira, 13 de Junho, às 19h30. A palestra destina-se a pais, encarregados de educação, crianças e jovens desportistas. A entrada é gratuita e não é necessária inscrição.



“É cada vez mais necessário dotar as nossas crianças e jovens de valores como o fair-play e o respeito pelos colegas ou adversários em campo. Para uma boa prática desportiva é importante saber a técnica mas também levar bons princípios”, refere o comunicado da associação de pais.