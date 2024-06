Piscina exterior de Abrantes promete um Verão em cheio

A Piscina Municipal de Ar Livre, na Cidade Desportiva, em Abrantes, vai abrir ao público no dia 14 de Junho, feriado municipal, para mais uma época balnear. A piscina vai funcionar de terça-feira a domingo, com horário ininterrupto das 09h00 às 19h30 em dois períodos: manhã (9h00 às 14h00) e tarde (14h00 às 19h30), encerrando todas as segundas-feiras.

As entradas são gratuitas até aos cinco anos. As crianças menores de 10 anos deverão ser acompanhadas por adultos. Os bilhetes poderão ser adquiridos presencialmente ou online. A piscina encerra a época balnear a 8 de Setembro.