Bombeiros de Rio Maior expressam pesar pelo falecimento de Isilda Soveral

Os Bombeiros Voluntários de Rio Maior publicaram uma nota de pesar pelo falecimento de Isilda Bento da Silva Ferreira Soveral, antiga presidente da assembleia-geral dessa associação humanitária entre 1992 e 2011. “Prestamos a sentida homenagem à sua memória, guardando como exemplares o seu trabalho, empenho e dedicação em prol da defesa, promoção e desenvolvimento dos Bombeiros de Rio Maior, sendo uma enorme perda para o concelho e para a região”, lê-se na nota publicada nas redes sociais em nome dos bombeiros, comando e órgãos sociais da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Rio Maior.

A professora aposentada Isilda Bento Soveral, residente em Rio Maior, faleceu no Hospital de Santarém. Tinha 80 anos. É apontada na mesma publicação como “um exemplo de mulher incontornável na história da causa pública no concelho de Rio Maior, como referencial de seriedade, de rigor, de exigência e um exemplo para todos os riomaiorenses”. O corpo esteve em câmara ardente nas capelas mortuárias da Misericórdia de Rio Maior. O funeral realizou-se na manhã desta sexta-feira, 14 de Junho, às 10h30 horas na Igreja Paroquial de Rio Maior (Igreja Nova). Após a celebração das cerimónias religiosas, sai o cortejo fúnebre e o corpo vai a cremar no Crematório de Santarém.