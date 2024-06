Detido em Tomar quando tentava incendiar automóvel

No decurso das diligências, as autoridades apuraram que o homem estava na posse de um bastão extensível, uma catana e um machado.

Um homem de 36 anos foi detido pela GNR de Tomar por posse de arma proibida, no dia 12 de Junho. Após denúncia de que um indivíduo se encontrava na via pública a tentar incendiar um veículo e a causar distúrbios, os militares da GNR deslocaram-se ao local para acabar com os desacatos. No decurso das diligências, as autoridades apuraram que o homem estava na posse de um bastão extensível, uma catana e um machado. O suspeito foi detido e os factos foram comunicados ao Ministério Público.