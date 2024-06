Mais de seis mil dádivas de sangue no Médio Tejo em 2023 mas muito poucas são de jovens

Durante o ano de 2023 a Unidade Local de Saúde do Médio Tejo (ULS Médio Tejo) acolheu 4327 dadores benévolos de sangue, que foram responsáveis por mais de seis mil dádivas nas três unidades hospitalares, localizadas em Abrantes, Tomar e Torres Novas. Apenas 449 tinham idade entre os 18 e os 24 anos, por isso a instituição apela a uma maior mobilização dos mais jovens, num mês em que se assinala o Dia Mundial do Dador de Sangue, a 14 de Junho. Apesar da existência de dois polos universitários em Abrantes e Tomar, há poucos jovens a querer participar nas dádivas. “A ULS Médio Tejo desafia os jovens a inverter a tendência, este Verão, quando o período lectivo já findou, aumentando assim exponencialmente as dádivas nos grupos etários mais jovens da região e as reservas de sangue disponíveis”, refere a instituição em comunicado.

As mais de seis mil dádivas colhidas nas unidades da ULS Médio Tejo em 2023 beneficiaram directamente 1856 doentes internados nos Hospitais de Abrantes, Torres Novas e Tomar, ou seja, uma média de cinco doentes por dia a necessitarem de transfusões.