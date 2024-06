Mulher morre em acidente no IC2 na Ota

Uma colisão entre dois veículos ligeiros de passageiros provocou esta sexta-feira, 14 de Junho, uma vítima mortal e dois feridos, um deles em estado grave, no Itinerário Complementar 2, na Ota, no concelho de Alenquer, disse o comandante dos bombeiros locais. O acidente resultou na morte, ainda no local, da condutora de um dos veículos, uma mulher de 43 anos, afirmou Daniel Ribeiro à agência Lusa. Outra ocupante do mesmo veículo, uma mulher de 50 anos, ficou ferida com gravidade. O condutor da outra viatura, um homem de 24 anos, sofreu ferimentos ligeiros.



Os dois feridos foram transportados para a urgência do Hospital de Vila Franca de Xira. O alerta para a colisão rodoviária, ocorrida ao quilómetro 43 naquela zona do distrito de Lisboa, foi dado às 15h32. O IC2 esteve cortado nos dois sentidos, tendo o trânsito sido desviado para dentro da localidade da Ota. No local, estiveram a viatura médica de emergência e reanimação de Vila Franca de Xira e três ambulâncias e um veículo de desencarceramento dos bombeiros de Alenquer, além de 13 operacionais.