Polícia apedrejada no Forte da Casa

Pela segunda vez em dois anos a polícia foi agredida por populares quando tentava acabar com a música das festas do Forte da Casa de madrugada.

A sub-comissária da esquadra da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Alverca que ficou ferida na cabeça após ser apedrejada por populares nas festas do Forte da Casa, no último fim-de-semana, já teve alta hospitalar e está a recuperar em casa. À data de fecho desta edição os suspeitos da agressão ainda não tinham sido identificados.

Pela segunda vez em dois anos, os agentes da PSP que estavam no local das festas foram agredidos à pedrada por populares. Pela configuração do terreno onde as festas se realizam – num vale, cercada por prédios e montes - estas tornam-se perigosas para os agentes policiais, já que potenciais agressores podem colocar-se nas zonas altas e cercar os polícias que estão em baixo, num padrão semelhante ao que aconteceu em 2022 e que O MIRANTE noticiou.