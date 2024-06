Azambuja quer criar equipas para promover sucesso escolar e acção social

Dois psicólogos, um animador sociocultural e um educador social são os profissionais que a Câmara Municipal de Azambuja pretende contratar para criar uma Equipa Multidisciplinar de Integração Comunitária focada na promoção do sucesso escolar. A candidatura a financiamento europeu, para criação dessa equipa, é feita através da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) e foi aprovada em reunião de câmara.

Vai avançar também uma candidatura para constituir uma equipa técnica para trabalhar no programa Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS) 5G, que vai contar com um psicólogo, um educador social e um animador sociocultural. No plano das respostas sociais, foi ainda discutida e aprovada a Carta Social Municipal de Azambuja, estando agora pendente de aprovação na assembleia municipal.