Azambuja vai investir 3 milhões de euros em requalificação de estradas

Três lotes de uma empreitada de beneficiação de estradas no concelho de Azambuja foram aprovados na mais recente reunião do executivo municipal, realizada a 4 de Junho. O projecto abrange entre 60 a 100 vias no concelho, num investimento superior a 3 milhões de euros. Os três lotes da empreitada foram adjudicados à empresa Construções Pragosa.

O lote 1 (baixo concelho) tem um valor de 1 milhão e 95 mil euros com um prazo de execução de 270 dias, enquanto o lote 2 (médio concelho) se fixa em cerca de 737 mil euros e 240 dias de prazo. O lote 3 (alto concelho) possui um prazo de execução de 270 dias num total de 1 milhão e 177 mil euros de investimento previsto.