Luís Montenegro em Mação destacou coragem e resiliência na luta contra os incêndios

O primeiro-ministro Luís Montenegro esteve em Mação no dia 4 de Junho para presidir à reunião do Conselho de Coordenação da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF) e ao lançamento nacional dos trabalhos das Operações Integradas de Gestão da Paisagem (OIGP). A cerimónia de lançamento dos trabalhos decorreu na freguesia de Ortiga, que é a primeira OIGP a entrar em funcionamento no país. Mação conta com um total de nove OIGP em curso.

Luís Montenegro deixou elogios à resiliência do povo de Mação e afirma que a escolha do concelho para a reunião foi motivada por uma vontade de prestar homenagem ao esforço que tem sido realizado no combate aos fogos rurais. O governante lembrou os incêndios de 2003 e 2017 que devastaram cerca de metade do território de Mação e afirmou que foi “preciso ter muita capacidade de resistência para ver completamente destruída a paisagem e o território e, ainda assim, acreditar, inovar e procurar soluções”. Luís Montenegro destacou os apoios do Fundo Ambiental e do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), mas alertou que “o PRR tem 217 milhões de euros alocados a estes projectos de operações integradas na paisagem” e que “estão executados, ainda, zero” euros desse montante. Nesse sentido, o Governo anunciou que pretende “acelerar pagamentos, até 2025”, através da “agilização da execução de investimentos”.